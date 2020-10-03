توقعات «الجوزاء» لشهر أكتوبر.. تعاني من وعكة صحية

توقعات الجوزاءعمليًا:

توقعات الجوزاءعاطفيا:

توقعات الجوزاء صحيا:

يبحث كل شخص مع بداية الشهر الجديد عما تخفيه الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، وسنعرض في تصريحات خاصة للدستور توقعات خبيرة الابراج ندي عادل لشهر أكتوبر 2020.تطمح فى نجاح أكبر والظروف المحيطة بك تحفزك معنويا، يجلب لك الحظ بعض نجوم الشهرة وستلمع مرة أخري وتتفائل بسبب شمس الميزان، فهو برج هوائي يمنح الطاقه مجددا.انت الأكثر حظا، تعيش أجواء رومانسية، تتعارف على أصدقاء جدد لكن الآن تشعر بالحنين للعوده للماضي والعودة لشريك قديم يجلب له الحظ.تعاني من وعكه صحية بسبب غضب مع الشريك علي المصاريف والادخار لكن سريعا ماتخرج من هذه الوعكة الصحيه بأمل جديد بالعمل.