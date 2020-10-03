توقعات «العذراء» لشهر كتوبر.. التفكير الذائد يجلب لك التعاسه

يبحث كل شخص مع بداية الشهر الجديد عما تخفيه الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، ونستعرض لك في تصريحات خاصة للدستور توقعات خبيرة الابراج ندي عادل لشهر أكتوبر 2020.توقعات برج العذراء عمليًا:شهر التقدم المالي والانطلاق منذ البدايه حتي المنتصف، يصيح لديك القدرة علي الاقناع والوصول للأهداف، والنصف الآخر من الشهر سيحدث تأخير فى بعض المستحقات المالية أوسرقه أواعطال إلكترونية.وتنصح بعدم المغامرة بمالك بسبب تراجع المريخ ما يتسبب لك في خسارة ماليه.توقعات برج العذراء صحيًا:التفكير الذائد يجلب لك التعاسه.توقعات برج العذراء عاطفيًا:بعد أول ثلاث أيام من دخول كوكب الزهرة، تكتشف الخدع في العلاقات العاطفيه، تصالح مع الشريك آخر الشهر، سهوله التصالح في العلاقات المتوترة، إعلان ارتباط للبعض، دخول في علاقات سريعه والخروج منها،تحقيق أمنيه وفتح صفحه جديدة والرجوع لعلاقه قديمه.