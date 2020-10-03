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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9859 إصابة جديدة بكورونا و174 وفاة في روسيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 186 وفاة و9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1194643 إصابة مؤكدة منها 21007 حالات وفاة، وفقا لخبر عاجل بتثه لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكدت روسيا تسجيل أعلى زيادة يومية فى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو إذ أعلنت السلطات رصد 8945 حالة جديدة بما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185231 حالة.

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