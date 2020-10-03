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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يشارك في مراسم توقيع اتفاق السلام بـ«جوبا» اليوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
مدبولي
مدبولي
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يسافر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى جنوب السودان، لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين حكومة السودان والجبهة الثورية والتي تضم حركات الكفاح المسلح السودانية.

واستعدت عاصمة جنوب السودان جوبا لاحتضان أكبر حدث تاريخي سوداني، يتمثل بتوقيع اتفاقية سلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح (الجبهة الثورية)، تنهي عقودًا من الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي خلفت ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

ويشارك في حفل التوقيع على الاتفاق التاريخي، إلى جانب رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة المؤقتة الدكتور عبدالله حمدوك، عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

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