محاكمة شقيق حسن مالك و46 إخوانيًا وتعويض محمد رمضان.. أبرز محاكمات اليوم

- نظر طعن السادات على إدراج اسمه بانتخابات مجلس النواب

- محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين

- محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي عرضا رشوة على معاون وزير الآثار

- دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبواليسر بـ25 مليون جنيه

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية العديد من محاكمات اليوم السبت، والتي تهم الرأي العام، أبرزها أولى جلسات محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين، محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية، أيضا دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبواليسر بـ25 مليون جنيه.قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتضمن استبعاد اسم البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات من كشوف الناخبين لجلسة اليوم الجمعة.وأقام السادات دعوى طالب فيها بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة إلى أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعاته له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على انتهاء مدته.تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة شقيق حسن مالك، رجل الأعمال الإخواني و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين وهم "محمد رفيق إبراهيم محمد مناع"، و"محمد أسامة محمد العقيد" و"علاء علي السماحي" والإرهابي "يحيى السيد إبراهيم محمد موسى" (هارب)، و"محمد عزالدين يوسف مالك" (محبوس) شقيق الإرهابي حسن مالك، و"جمال سلطان محمد أحمد".وكانت النيابة أمرت بحبس شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه، اليوم السبت، محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول.تبين من خلال أوراق أمر الإحالة، أن المتهمين هما "م. ي"، مالك شركة "العش" للمقاولات، و"ا. م"، مهندس تنفيذي بالشركة.تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، السبت نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبواليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهما للتحقيق.