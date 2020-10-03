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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البوندستاج: يجب ألا تنزلق علاقة ألمانيا وروسيا إلى «العصر الجليدي»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
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شدد نائب رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج) وولفجانج كوبيكي، على ضرورة ألا تنزلق العلاقات بين برلين وموسكو إلى "العصر الجليدي" بسبب الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال كوبيكي، اليوم السبت: "بهذه الأوقات على وجه الخصوص، من المهم ألا تنزلق العلاقات بين ألمانيا وروسيا إلى العصر الجليدي".

وأضاف في معرض حديثه عما تعرض له المعارض والمدون الروسي، مؤخرا أليكسي نافالني، قائلا "تواجهنا العديد من القضايا التي يجب توضيحها دون توجيه اتهامات سابقة لأوانها من أجل مصلحتنا المشتركة".

يُذكر أن نافالني نُقل إثر تعرضه لوعكة صحية نهاية شهر أغسطس الماضي على متن طائرة متجهة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شاريتيه في برلين. وهو يوجد حاليا في ألمانيا.

وتؤكد موسكو أن الادعاءات بشأن قضية نافالني تطغى على نهج برلين المناهض لروسيا بشأن ما تردد من مزاعم تسميم نافالني.

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