كشف آخر أدوار طلعت زكريا بالمغرب قبل وفاته (فيديو)

الفيلم شارك به عدد من الفنانين من المغرب ومصر، منهم رجاء قصابيني، خولة بنعمران، انتصار، سامح يسري، والفنان اللبناني وسام الأمير والفنان المغربي سعيد الناصري.





كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، عن فيديو من آخر أعمال والدها الفنان الراحل طلعت زكريا من خلال مشهد من فيلم "إخناتون في مراكش" الذي قدمه قبل وفاته بالمغرب ولم يعرض إلا بعد رحيله.وجاء المشهد الذي نشرته على حسابها على "تويتر" من خلال حوار بينه وبين نجله الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، من خلال دور رجل أعمال بالمغرب في إطار كوميدي.الفيلم من إنتاج أسماء أكريميش وكان هدفه دعم التعاون السينمائي بين مصر والمغرب وفتح سوق إنتاج وتوزيع فني مشتركة.الفيلم تم تقديمه في إطار اجتماعي كوميدي عن مطرب عالمي يزور المغرب لإحياء حفل في سوق الفناء في مراكش فيقع استغلاله لتهريب "بردية فرعونية" تعود لعهد الملك إخناتون وتتفاقم المشكلات وسط مواقف كوميدية.