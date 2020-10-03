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محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تسمح باستقبال الأجانب بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
اليابان
اليابان
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أعلنت الحكومة اليابانية، فتح حدود البلاد بشكل بسيط للسماح بدخول الأجانب ابتداءً من الأول من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن إتش كيه)، اليوم السبت - أنه تم السماح بدخول الأجانب من بينهم حملة الإقامات الدائمة ومحددة المدة مثل الأساتذة في التعليم والطب ورجال الأعمال والطلبة، وذلك في حال تأكيد الجهة التي يعملون أو يدرسون بها أنهم خضعوا للحجر الصحي لمد أسبوعين فور وصولهم اليابان.

ويترتب على ذلك ضرورة إقامتهم في فنادق وتجنب المواصلات العامة، وقيام المكاتب الحكومية المحلية بالاطمئنان على صحتهم يوميًا.

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