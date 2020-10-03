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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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توقعات برج الجدي خلال أكتوبر.. خسارة مالية و«علاقة تمنيتها»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يبحث كل شخص مع بداية كل شهر جديد عما تخفيه له الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، وسنعرض لك في تصريحات خاصة لـ الدستور" توقعات خبيرة الأبراج ندى عادل لشهر أكتوبر 2020.


توقعات برج الجدي خلال شهر أكتوبر:

توقعات برج الجدي عمالياَ:

يتعرض لخسارات مالي غير متوقعة، وتسعى في عمل جديد مع بعض أصدقائك، أيضا تحقق الحلم الضائع وتعيش في أجواء متوترة بسبب الأطفال والمصروفات الزائدة خلال الشهر.

توقعات برج الجدي عاطفيًا:

ترتبط بامرأة كنت ترغب في "كلمة حلوة" منها، لكنها ستكون علاقة عابرة وتصبح احتياطيا حتى يعود لها شريك حياتها، وستتركك مرة أخرى.

توقعات برج الجدي صحيا:

تعاني من ألم بالمعدة إثر مرض بالشهر الماضي، ولكنك تخاف على نفسك وتحافظ على كل شيء ونظافتك الشخصية أكثر من الأول.

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