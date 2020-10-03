توقعات برج الجدي خلال أكتوبر.. خسارة مالية و«علاقة تمنيتها»

توقعات برج الجدي خلال شهر أكتوبر:

توقعات برج الجدي عمالياَ:

توقعات برج الجدي عاطفيًا:

توقعات برج الجدي صحيا:

يبحث كل شخص مع بداية كل شهر جديد عما تخفيه له الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، وسنعرض لك في تصريحات خاصة لـ الدستور" توقعات خبيرة الأبراج ندى عادل لشهر أكتوبر 2020.يتعرض لخسارات مالي غير متوقعة، وتسعى في عمل جديد مع بعض أصدقائك، أيضا تحقق الحلم الضائع وتعيش في أجواء متوترة بسبب الأطفال والمصروفات الزائدة خلال الشهر.ترتبط بامرأة كنت ترغب في "كلمة حلوة" منها، لكنها ستكون علاقة عابرة وتصبح احتياطيا حتى يعود لها شريك حياتها، وستتركك مرة أخرى.تعاني من ألم بالمعدة إثر مرض بالشهر الماضي، ولكنك تخاف على نفسك وتحافظ على كل شيء ونظافتك الشخصية أكثر من الأول.