وفاة الفنان نزار السامرائي.. و«الفنانين العراقيين» تنعيه

رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس، الفنان العراقي نزار السامرائي، بالعاصمة العراقية بغداد عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.ونعت نقابة الفنانين العراقيين، صباح اليوم السبت، رحيل "السامرائي"، حيث أعلن نقيب الفنانين، جبار جودي، عن وفاة الفنان الراحل، مقدما تعازيه للوسط الفني.وشارك عدد من الفنانين العراقيين في رثاء ونعي الفنان الراحل، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، منهم محمود أبوالعباس وعبدالستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد.يذكر أن الفنان الراحل ولد في 1945 بمدينة "الحلة" بمحافظة بابل في وسط العراق، بدأ حياته ومسيرته الفنية مع المسرح عام 1966، بمشاركة صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي في بطولة مسرحية "بيت أبوكمال"، لينطلق على المسرح مقدما أكثر من 50 مسرحية.