الصاوى يصور 3 أفلام ومسلسلًا فى شهرين

يستعد النجم خالد الصاوي، خلال أسبوعين من الآن، لتصوير أحدث أفلامه التي تعاقد عليها مؤخرا باسم "بالإيجار" بمحافظة الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط.ويحاول الصاوي هذه الأيام التوصل إلى حلول نهائية بين طاقم عمل الفيلم الجديد وفيلمه الآخر "وقفة رجالة" الذي يصوره في منطقة ساحلية أخرى في البحر الأحمر خلال الفترة القادمة مع سيد رجب وبيومي فؤاد، كما ينتظر الدخول للتجربة الثالثة سينمائيا بالتوازي من خلال فيلم "مطبعة هرم" مع المخرج سامح عبدالعزيز.وقارب النجم الكبير على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسله الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم "القاهرة كابول" حيث يتبقى له ثلث المشاهد فقط ويصورها على مدار الشهرين القادمين بالاتفاق مع أعماله الأخرى.ويعد هذا العام هو الأكثر نشاطًا للصاوي، حيث انتهى من تصوير فيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال ويستكمل فيلم "شريط 6" حين تنتهي أزماته.