«الحياة» تحتفل بنصر أكتوبر بـ«الممر»

تحتفل شبكة تليفزيون "الحياة"، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعدة أعمال عن بطولات القوات المسلحة، وتبدأها بفيلم «الممر» من بطولة النجم أحمد عز، أحدث الأعمال التي تناولت إنجازات القوات المسلحة خلال فترة الاستنزاف.ومن المقرر أن يذاع الفيلم يوم السادس من أكتوبر في تمام العاشرة مساء على "الحياة" العامة وفقا للخريطة التي وضعتها القناة مؤخرا.وتستعد الشركة المنتجة للفيلم لانطلاق التحضيرات لفيلم "الممر 2"، عقب انتهاء ارتباطات كل من النجم أحمد عز الفنية، وكذلك المخرج شريف عرفة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.وكان عز، قد قدم "الممر" مع كل من أحمد رزق وأحمد صلاح حسني وأمير صلاح الدين ومحمود حافظ، وكتب الحوار أمير طعيمة.