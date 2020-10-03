اليوم.. اجتماع مجلس اتحاد العمال لوضع خطة لمساندة الوطن

يعقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة جبالي المراغي، "رئيس الاتحاد"، وذلك في تمام الساعة الواحدة، بمقر المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا".صرح بذلك الأمين العام لاتحاد عمال مصر، محمد وهب الله، موضحًا أن هذا الاجتماع الهدف منه التأكيد على الاستمرار في القيام بدور الاتحاد ونقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة مواقع العمل، بالدفاع عن حقوق العمال المشروعة، ومساندة الوطن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وجاء في الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء النقابات العامة: "أنه في إطار التحديات الراهنة، والاستراتيجية الوطنية، التي يحتاجها وطننا الغالي مصر، خلال هذه الفترة، وكذلك التحديات التي تواجه اتحادنا العمالي ذات التاريخ النضالي الكبير، ندعوكم إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل شيء، وإلى اتباع كل الطرق التي تعبر بتنظيمنا العمالي إلى المزيد من التواجد والتأثير، والتواصل مع قواعدنا العمالية، تنفيذًا لرسالتنا السامية كصوت حقيقي للعمال الذين كانوا ولا يزالوا الدرع والسيف الإنتاجي لهذا الوطن، والذين ضربوا أروع الأمثال في التحلي بالصبر، رغم التحديات من أجل مصلحة الوطن في تلك اللحظات العصيبة على مدار العشر سنوات الماضية".وجاء في الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء النقابات العامة أيضا: "أنه في إطار المصارحة والشفافية والرغبة في الوحدة والعمل فقط من أجل مصرنا، وعمالنا، ندعوكم إلى اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للتحاور والتشاور وفتح كافة الملفات والخروج من هذا الاجتماع متحدين، وبصورة تاريخية تحكي عنها الأجيال القادمة".