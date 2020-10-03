رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. اجتماع مجلس اتحاد العمال لوضع خطة لمساندة الوطن

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:07 ص
جبالي المراغي
جبالي المراغي
دعاء جابر
طباعة
يعقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة جبالي المراغي، "رئيس الاتحاد"، وذلك في تمام الساعة الواحدة، بمقر المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا".

صرح بذلك الأمين العام لاتحاد عمال مصر، محمد وهب الله، موضحًا أن هذا الاجتماع الهدف منه التأكيد على الاستمرار في القيام بدور الاتحاد ونقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة مواقع العمل، بالدفاع عن حقوق العمال المشروعة، ومساندة الوطن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وجاء في الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء النقابات العامة: "أنه في إطار التحديات الراهنة، والاستراتيجية الوطنية، التي يحتاجها وطننا الغالي مصر، خلال هذه الفترة، وكذلك التحديات التي تواجه اتحادنا العمالي ذات التاريخ النضالي الكبير، ندعوكم إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل شيء، وإلى اتباع كل الطرق التي تعبر بتنظيمنا العمالي إلى المزيد من التواجد والتأثير، والتواصل مع قواعدنا العمالية، تنفيذًا لرسالتنا السامية كصوت حقيقي للعمال الذين كانوا ولا يزالوا الدرع والسيف الإنتاجي لهذا الوطن، والذين ضربوا أروع الأمثال في التحلي بالصبر، رغم التحديات من أجل مصلحة الوطن في تلك اللحظات العصيبة على مدار العشر سنوات الماضية".

وجاء في الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء النقابات العامة أيضا: "أنه في إطار المصارحة والشفافية والرغبة في الوحدة والعمل فقط من أجل مصرنا، وعمالنا، ندعوكم إلى اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للتحاور والتشاور وفتح كافة الملفات والخروج من هذا الاجتماع متحدين، وبصورة تاريخية تحكي عنها الأجيال القادمة".

موضوعات متعلقة

كورونا يحصد حياة مليون و27 ألف شخص والإصابات تلامس 35 مليونا

حقيقة توقع «عائلة سيمبسون» إصابة ترامب بكورونا

تفاصيل «ارتباط» خالة شيماء جمال بخطيبها.. طبيب نفسى: «المراهقة المتأخرة السبب»

حظك اليوم.. برج العقرب السبت 3 أكتوبر 2020

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

الصحة: تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

جينات الإنسان البدائي مسؤولة عن مضاعفات خطيرة لكورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر