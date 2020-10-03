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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«معلم القرن الحادي والعشرين» محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:05 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان «معلم القرن الحادي والعشرين وتحديات الرقمنة».

ويلقي المحاضرة الدكتور محمد فراج؛ عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر، عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية- خدمات المعلومات).

يأتى ذلك استمرارا لمسيرة مكتبة الإسكندرية لدعم رسالة العلم واهتمامها بالمعلمين وتطويرهم، وتوفير التدريب الملائم لهم والتنمية المهنية المستمرة، وتزامنًا مع (اليوم للمعلمين) في الخامس من أكتوبر.

وعلى هامش اليوم العالمي للمعلمين أيضًا ينظم قطاع المكتبات محاضرة بعنوان (دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية)، سيتم من خلالها التعرف على كيفية عمل الدمج الدراسي داخل الفصول ونشر ثقافة التقبل؛ بهدف دمج الفئتين في مشاركة فعالة في العملية التعليمية، وستقام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر؛ بقاعة الأوديتوريوم بالمبنى الرئيسي بمكتبة الإسكندرية، وذلك تماشيًا مع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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