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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح معرض «أهلا مدارس بالأقصر» اليوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
أهلا مدارس
أهلا مدارس
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة، افتتاح فعاليات معرض "أهلًا مدارس" بأسعار مخفضة وبسعر الجملة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، اليوم السبت، فى جميع مدن المحافظة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إن المعرض يقام بمول بشارع أحمد عرابى بمدينة إسنا، وسيحضر افتتاحه برفقة المهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، والمحاسب صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

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