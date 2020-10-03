روسيا تعثر على وثيقة مكتوبة على لحاء البتولا تعود للقرن الرابع عشر

عثرت بعثة معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال عمليات الحفر في مدينة فيليكي نوفجورود، على وثيقة مكتوبة على لحاء شجرة البتولا تعود للقرن الرابع عشر الميلادي.ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المكتب الإعلامي للمعهد قوله: "علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر في شارع فوزدفشنسكي، على الجزء النهائي لوثيقة تحمل الرقم 1132، مكتوبة على لحاء خشب البتولا، فيه سطران ونصف السطر"، موضحا أن هذا الجزء هو قيد الدراسة حاليا.وأضاف المكتب الإعلامي للمعهد: "يمكن فقط أن نذكر، أن كاتبها يسأل المرسل إليه (من يقاتل من أجل قرية فولوك؟)، ويطلب منه أيضًا إبلاغه ما إذا كان يجب الحذر من هذه القوة العسكرية".ووفقا للوكالة الروسية، يشير علماء الآثار، إلى أنه يحتمل أن تكون هذه الوثيقة قد كتبت وأرسلت من منطقة تقع شرق مقاطعة نوفجورود، في حوض نهر دفينا الشمالي وبحيرة أونيجا، أي في مقاطعتي ولوجدا وأرخانجيلسك الحاليتين.ويمكن القول مبدئيا إن تأريخ الرسالة نفسها يعود إلى الربع الثالث من القرن الرابع عشر، لأن علماء الآثار عثروا في الأرض المجاورة للطريق على ختم عمدة نوفجورود، يوري إيفانوفيتش، الذي شغل هذا المنصب في 1354-1380.