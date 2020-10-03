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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 10 إصابات جديدة بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أن الصين بها حاليا 189 حالة إصابة نشطة، منها إصابة واحدة في حالة خطيرة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حاليا 85434، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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