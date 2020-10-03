الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وحار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.كما يسود البلاد طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.كما توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ومتوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 23الإسكندرية 29 21وادى النطرون 33 23طنطا 31 23شبين الكوم 32 23دمنهور 30 24بلطيم 29 24مطروح 28 20السلوم 33 22سيوة 34 21بورسعيد 29 25دمياط 28 25الزقازيق 32 23المنصورة 31 23الإسماعيلية 33 21السويس 33 23العريش 30 23رفح 30 22رأس سدر 34 24نخل 30 18نويبع 33 28طابا 32 22كاترين 30 15الطور 30 26شرم الشيخ 35 28الغردقة 36 27مرسى علم 35 28الفيوم 33 24بني سويف 34 24المنيا 34 22أسيوط 34 23سوهاج 35 24قنا 37 25الأقصر 40 26أسوان 41 28ادفو 40 28أبوسمبل 40 29الوادي الجديد 40 26شلاتين 37 27أبورماد 36 28حلايب 33 29رأس حدربة 35 28