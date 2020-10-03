الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وحار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
كما يسود البلاد طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
كما توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ومتوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 29 21
وادى النطرون 33 23
طنطا 31 23
شبين الكوم 32 23
دمنهور 30 24
بلطيم 29 24
مطروح 28 20
السلوم 33 22
سيوة 34 21
بورسعيد 29 25
دمياط 28 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 31 23
الإسماعيلية 33 21
السويس 33 23
العريش 30 23
رفح 30 22
رأس سدر 34 24
نخل 30 18
نويبع 33 28
طابا 32 22
كاترين 30 15
الطور 30 26
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بني سويف 34 24
المنيا 34 22
أسيوط 34 23
سوهاج 35 24
قنا 37 25
الأقصر 40 26
أسوان 41 28
ادفو 40 28
أبوسمبل 40 29
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 37 27
أبورماد 36 28
حلايب 33 29
رأس حدربة 35 28
كما يسود البلاد طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
كما توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ومتوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 29 21
وادى النطرون 33 23
طنطا 31 23
شبين الكوم 32 23
دمنهور 30 24
بلطيم 29 24
مطروح 28 20
السلوم 33 22
سيوة 34 21
بورسعيد 29 25
دمياط 28 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 31 23
الإسماعيلية 33 21
السويس 33 23
العريش 30 23
رفح 30 22
رأس سدر 34 24
نخل 30 18
نويبع 33 28
طابا 32 22
كاترين 30 15
الطور 30 26
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بني سويف 34 24
المنيا 34 22
أسيوط 34 23
سوهاج 35 24
قنا 37 25
الأقصر 40 26
أسوان 41 28
ادفو 40 28
أبوسمبل 40 29
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 37 27
أبورماد 36 28
حلايب 33 29
رأس حدربة 35 28