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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن أن وضعه الصحى فى تحسن

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه في حالة جيدة بعد نقله إلى المستشفى العسكري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تعليقا على الوضعي الصحي للرئيس الأمريكي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن ترامب، ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح كونلي، أن ترامب، بدأ في تناول عقار "ريمديسيفر" المضاد لفيروس كورونا.

ووصل الرئيس الأمريكي، إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي، بعد تأكد إصابته بمرض "كوفيد- 19".

وكان ترامب، البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن، في تغريدة على "تويتر"، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس، وسيبدآن الحجر الصحي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من سبعة ملايين أمريكي، ووفاة ما لا يقل عن 200 ألف آخرين.

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