رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يدعو «الأطراف الثالثة» إلى البقاء بعيدا عن النزاع فى «ناجورنى قره باج»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:18 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
طباعة
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، «الأطراف الثالثة» إلى البقاء بعيدًا عن النزاع في ناجورني قره باج، معربًا عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود إرهابيين في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بقصف المدينة الرئيسية في إقليم ناجورني قره باج المتنازع عليه، فيما تواصلت المعارك لليوم السادس على التوالي.

وحذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باج.

وقال «ماكرون»، إنه حسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من «مجموعات إرهابية» في سوريا، إلى تركيا، ومنها إلى أذربيجان، معتبرًا أنه «تم تجاوز خط أحمر».

وقال «بومبيو»، للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته كرواتيا، المحطة الأخيرة من جولة مصغرة له في أوروبا: «يجب أن تسألوا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لماذا قد يتخذ قرارًا كهذا».

وأضاف «بومبيو»: «دعونا الجميع إلى البقاء بعيدًا عن هذا»، بالإضافة إلى التشديد على أن «الحوار» يجب أن يمثل «المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام».

واعتبر أنه إذا تم «تدويل» النزاع و«إرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد، ويزيد من خطر فقدان الأرواح».

وقال: «لقد نقلنا هذه الرسالة بالتأكيد الى الزعيمين الأذربيجاني والأرميني، وكذلك إلى الأتراك».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. برج القوس السبت 3 أكتوبر 2020

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

استبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات «النواب» لصدور أحكام نهائية ضده

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر