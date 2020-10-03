وزير الخارجية الأمريكى يدعو «الأطراف الثالثة» إلى البقاء بعيدا عن النزاع فى «ناجورنى قره باج»

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، «الأطراف الثالثة» إلى البقاء بعيدًا عن النزاع في ناجورني قره باج، معربًا عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود إرهابيين في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بقصف المدينة الرئيسية في إقليم ناجورني قره باج المتنازع عليه، فيما تواصلت المعارك لليوم السادس على التوالي.وحذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باج.وقال «ماكرون»، إنه حسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من «مجموعات إرهابية» في سوريا، إلى تركيا، ومنها إلى أذربيجان، معتبرًا أنه «تم تجاوز خط أحمر».وقال «بومبيو»، للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته كرواتيا، المحطة الأخيرة من جولة مصغرة له في أوروبا: «يجب أن تسألوا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لماذا قد يتخذ قرارًا كهذا».وأضاف «بومبيو»: «دعونا الجميع إلى البقاء بعيدًا عن هذا»، بالإضافة إلى التشديد على أن «الحوار» يجب أن يمثل «المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام».واعتبر أنه إذا تم «تدويل» النزاع و«إرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد، ويزيد من خطر فقدان الأرواح».وقال: «لقد نقلنا هذه الرسالة بالتأكيد الى الزعيمين الأذربيجاني والأرميني، وكذلك إلى الأتراك».