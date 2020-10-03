انطلاق سفينة «سيجنس» التابعة لناسا إلى محطة الفضاء الدولية

انطلقت سفينة الشحن الفضائية «سيجنس» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إلى محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها جبنا مدخنا ونقانق ومرحاض فضائي.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» انطلق صاروخ يحمل سفينة الشحن غير المأهولة من ميناء الفضاء بجزيرة والوبس بولاية فيرجينيا وعلى متنها شحنة تزن نحو 3500 كيلوجرام.وتم تأجيل الإطلاق عدة مرات، كان آخرها بسبب مشكلة برمجية، وقالت ناسا إنه تم حلها منذ ذلك الحين.كما تحمل السفينة سيجنس أيضًا مواد للتجارب العلمية ومستلزمات النظافة لرواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية.يذكر أن هذه هي مهمة الإمداد الرابعة عشرة التي تقوم بها سفينة الشحن الفضائية التي طورتها شركة نورثروب جرومان الأمريكية.وكانت آخر رحلة لسفينة الشحن «سيجنس» إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير وأمضت ثلاثة أشهر هناك.