وفيات كورونا بالهند تتجاوز 100 ألف ولا مؤشرات عن انحسار الوباء

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند حاجز مئة ألف حالة، اليوم السبت، لتصبح ثالث بلد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، يتجاوز هذه العلامة القاتمة، وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.وذكرت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 100842، بينما زادت الإصابات 79 ألفًا و476 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 6.47 مليون إصابة.وتسجل الهند حاليًا أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.