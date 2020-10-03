اليوم.. فريق طبى يبدأ الكشف المجانى على أهالى جنوب سيناء

يستقبل مستشفى طور سيناء، اليوم، فريقا من الأطباء من طب جامعات: الزقازيق والأزهر وعين شمس ومعهد القلب، لتقديم خدمة الكشف والاستشارات وإجراء العمليات، وتقديم العلاج المجاني لأهالي جنوب سيناء.وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الفريق الطبى يتواجد بمستشفى طور سيناء العام ابتداء من اليوم السبت 3 أكتوبر الجاري، وحتى الخميس القادم.وأشار إلى أن تواجد الفريق الطبى يأتى تنفيذا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق والأزهر وعين شمس ومعهد القلب، وبموجبه يتم توفير فريق من الأطباء أسبوعيًا فى مستشفى طور سيناء.وأضاف أنه سيتم توقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومن الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء.