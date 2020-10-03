النيابة تواصل تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب على يد مسجل خطر بالجيزة

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد مسجل خطر وإصابة آخر، بسبب خدش المجني عليهما سيارة المتهم، حيث تحفظت النيابة العامة على السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم.وأمرت النيابة بإرساله للمعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافٍ عنه، واستعلمت عن الحالة الصحية للشاب المصاب، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالته، تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالشاب المتوفى.وانتقل المقدم محمد الصغير، مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م. ا" مسجل خطر، نشبت بينه وبين المجنى عليهما مشادة كلامية، بسبب جلوسهما على سيارته وتسببهما في خدشها، تطورت إلى مشاجرة تعرض خلالها للاعتداء بالضرب.وكشفت التحريات، التي أجراها الرائدان عبدالباقي أمين، ومحمد سعودي، أن المتهم قرر الانتقام منهما، فاستدرج المجني عليهما إلى مدخل مسكنه، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثاني، وفر هاربًا عقب ارتكابه الجريمة.وبإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.