رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تواصل تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب على يد مسجل خطر بالجيزة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
مقتل شاب
مقتل شاب
طباعة
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد مسجل خطر وإصابة آخر، بسبب خدش المجني عليهما سيارة المتهم، حيث تحفظت النيابة العامة على السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم.

وأمرت النيابة بإرساله للمعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافٍ عنه، واستعلمت عن الحالة الصحية للشاب المصاب، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالته، تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالشاب المتوفى.

وانتقل المقدم محمد الصغير، مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م. ا" مسجل خطر، نشبت بينه وبين المجنى عليهما مشادة كلامية، بسبب جلوسهما على سيارته وتسببهما في خدشها، تطورت إلى مشاجرة تعرض خلالها للاعتداء بالضرب.

وكشفت التحريات، التي أجراها الرائدان عبدالباقي أمين، ومحمد سعودي، أن المتهم قرر الانتقام منهما، فاستدرج المجني عليهما إلى مدخل مسكنه، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثاني، وفر هاربًا عقب ارتكابه الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها بعد هروبه، تمكن الرائد محمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليه بعد مطاردته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. برج الحمل السبت 3 أكتوبر 2020

5 فوائد مذهلة لـ«فنجان القهوة»

كل ما تريد معرفته عن «التهاب البروستاتا المزمن»

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر