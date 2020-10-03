إصابة كيليان كونواى مستشارة ترامب السابقة بفيروس كورونا

قالت كيليان كونواي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت كونواي: "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف)، وأشعر بتحسن، بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء".وكان ترامب، البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن في تغريدة على "تويتر"، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس، وسيبدآن الحجر الصحي.وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من سبعة ملايين أمريكي، ووفاة ما لا يقل عن 200 ألف آخرين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.