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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تويتر: سيجرى حذف التغريدات التى تأمل فى وفاة ترامب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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قالت شركة تويتر، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي إن المنشورات التي تأمل في وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ثبتت إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، سيجري حذفها تماشيًا مع سياسة الشركة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال فريق الاتصالات في تويتر إن "التغريدات التي تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض القاتل ضد أي شخص غير مسموح بها وسيجري حذفها"، مضيفًا أن "هذا لا يعني التعليق تلقائيَا".

ومع ذلك، تسمح سياسة موقع فيسبوك المعلنة بالعديد من التصريحات التي تدعم وفاة شخصيات عامة ما لم تكن الهجمات شديدة بشكل خاص أو تشير إلى حساب الشخصية العامة.

وفي بيان منفصل لمجلة "فايس"، قالت تويتر: "نحن نعطي الأولوية لحذف المحتوى عندما يكون به دعوة واضحة لاتخاذ إجراء من المحتمل أن يسبب ضررا في العالم الحقيقي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات دعم، ولكن أيضا للإعراب عن الكراهية، بما في ذلك تمنيات بالموت، للرئيس ترامب بعد إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا.

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