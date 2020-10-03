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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب البيت الأبيض: ترامب يُعالَج بأجسام مضادة صناعية نتيجتها واعدة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:21 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن طبيب البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتلقّى علاجًا تجريبيًا ضدّ كوفيد- 19، هو عبارة عن أجسام مضادّة صناعيّة، مشيرًا إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب، دون أن يوفّر مزيدًا من التفاصيل بشأن الأعراض التي يشعر بها الرئيس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال شون كونلي، طبيب الرئيس، في بيان: "كان الرئيس لا يزال متعبًا، ولكنّ معنويّاته جيدة".

وأضاف أنّه تمّ حقن ترامب، بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوّره مختبر "ريجينيرون"، والذي كان أعطى نتائج أولية مشجّعة في التجارب السريريّة على عدد صغير من المرضى، وهو قد حصل على أعلى جرعة، هي 8 جرامات.

ويتناول ترامب، أيضًا الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين، وفقًا لطبيبه.

وأشار الطبيب، إلى أنّ الخبراء يفحصون الرئيس، وسيُقدّمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أنّ السيّدة الأولى ميلانيا ترامب، المصابة أيضًا بكوفيد- 19 تعاني "سعالًا خفيفًا وصداعًا".

وتُصنع الأجسام المضادّة الصناعيّة في المختبرات، وعند حقنها في جسم المريض، تعمل على الفيروس لتحييده تمامًا، على غرار ما يجب أن يفعلهُ الجهاز المناعيّ.

والأسبوع الماضي، أعلنت "ريجينيرون" أنّه خلال تجربة شملت 275 مريضًا، قلّل العلاج الذي طوّرته من نسبة الفيروس لدى المرضى المصابين الذين لم يدخلوا المستشفى، وسرّع أيضا شفاءهم.

وغادر ترامب، البيت الأبيض دون أيّ مساعدة، وشوهد يضع كمامة خلال توجهه نحو المروحية الرئاسية التي نقلته إلى مستشفى في ضاحية واشنطن لتلقي العلاج بعد إصابته بكوفيد- 19.

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