«متلازمة الورقة البيضاء».. يشارك فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

يشارك كتاب "متلازمة الورقة البيضاء"، في طبعته الثانية الصادرة حديثًا عن دار ليان للنشر والتوزيع، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يختص بأصحاب التجارب الأولى في عالم الكتابة والقراءة، ويتناول إلقاء مزيد من الضوء على التجارب والإصدارات ذات الصلة بتنمية وتطوير ملكات الكتابة لدى أهل الشغف المؤمنين بقيمة ورسالة الكتابة في حياتنا.وقال عنه الكاتب فتحي المزين: "سعيد للغاية بالنجاح الكبير لتلك التجربة الوليدة، ولقد شجعتني تلك التجربة على الاستمرارية في نفس النهج الداعم لأصحاب التجارب الأولى للكتاب، وهناك تجربة ثرية للغاية يشترك بها أكثر من 16 روائيا كبيرا سترى النور في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم، وبخصوص كتاب (متلازمة الورقة البيضاء) فهو لوحة من الإرشادات الخشبية نحو الطريق الصحيح، لمعرفة الإجابة حول السؤال الضخم هل أنا موهوب أم موهوم؟، والكتاب محاولة جادة لدعم أصحاب التجارب الأولى، مع عرض مميز للعديد من الإصدارات الأخرى لكبار الكتاب الراحلين ورؤيتهم لقيمة القراءة والكتابة في حياتنا، وذلك مع وجود الموهبة في الأساس التي نؤمن بأنه يمكن دعمها وتنميتها وتطويرها".يذكر أن فتحي، مدير تنفيذي لإحدى دور النشر، ومحاضر بالمعتكف الكتابي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة حلقة وصل، التي قدمت الكثير من المبادرات الثقافية ذائعة الصيت.