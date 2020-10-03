المكسيك.. إصابات كورونا تتجاوز الـ750 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4775 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال اليوم الأخير.وأشارت بيانات الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 753 ألفا و90 حالة، وحصيلة الضحايا 78492 شخصا.تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.