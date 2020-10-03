السيناتور الأمريكى توم تيليس يعلن إصابته بكورونا

أعلن السيناتور الأمريكي توم تيليس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال السيناتور في بيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية خضعت لاختبارات روتينية للكشف عن COVID-19، بما في ذلك الاختبار السلبي يوم السبت الماضي، ولكن الليلة جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية".وأضاف: "سأتبع توصيات طبيبي وسأعزل نفسي في المنزل لمدة 10 أيام وإخطار أولئك الذين كنت على اتصال وثيق بهم.. لحسن الحظ، ليس لدي أي أعراض وأشعر أنني بحالة جيدة".وتابع قائلا: "كما نعلم جميعا، فإن COVID-19 هو فيروس شديد العدوى وقاتل، خاصة وأن العديد من حاملي الفيروس لا تظهر عليهم أعراض.. أشجع جميع سكان كارولينا الشمالية على اتباع توصيات الخبراء الطبيين، بما في ذلك ارتداء قناع وغسل اليدين وممارسة التباعد الاجتماعي".وترشح السيناتور تيليس لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ الأمريكي وشارك في مناظرته الثالثة مع منافسه الديمقراطي كال كانينجهام مساء يوم الخميس.جدير بالذكر أن تيليس وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وكان متواجدا في البيت الأبيض يوم السبت للإعلان عن ترشيح القاضية باريت، كما التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونجرس يوم الأربعاء.