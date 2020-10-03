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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مديرا «فيسبوك» و«تويتر» أمام الكونجرس.. 28 أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
مارك زوكربرج
مارك زوكربرج
وكالات
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يمثل مديرا شركتي "فيسبوك" و"تويتر"، مارك زوكربرج وجاك دورسي، أمام لجنة لمجلس الشيوخ يوم 28 أكتوبر الجاري، لتقديم إفاداتهما بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن المحتوى فيها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت شركة "تويتر"، إن جلسة الاستماع أمام لجنة التجارة لمجلس الشيوخ يجب أن تركز على "العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات".

وكانت اللجنة المذكورة قد صوتت بالإجماع إلى جانب استدعاء مدراء شركات "تويتر" و"فيسبوك" و"غوغل" لعقد جلسة الاستماع حول ما تتمتع به شركات الإنترنت من الإعفاء من المسؤولية عن المحتوى.

ومن المقرر أن يدلي مديرا الشركات بإفاداتهما عن بعد، عبر تقنية الفيديو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طرحت تعديلا تشريعيا يهدف إلى الحد من امتيازات شركات الإنترنت، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالانحياز السياسي لخصومه.

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