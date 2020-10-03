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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيابة السويسرية تأمر بالقبض على 4 موالين لـ«داعش والقاعدة»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:15 ص
داعش
داعش
وكالات
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أعلنت النيابة العامة الإتحادية السويسرية عن توقيف 4 أشخاص، ثلاثة من كوسوفو، ورابع من مقدونيا، بشبهة الارتباط بتنظيمي "القاعدة وداعش" المحظورين في سويسرا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت النيابة العامة الاتحادية، في بيان، أنها "أجرت ثلاث مداهمات في مقاطعة فريبورج، في إطار إجراءين جنائيين، وأوقفت أربعة أشخاص".

وأوضحت أنها وجهت لثلاثة رجال وامرأة تهمة خرق المادة الثانية من القانون الاتحادي، الذي يحظر التنظيمين، والانتماء إلى منظمة جرمية أو دعمها أو المشاركة فيها.

وأشار البيان إلى أن المداهمات والتوقيفات أجريت بشكل متزامن، نظرًا لمخاطر حصول تواطؤ.

وكشفت النيابة العامة أنها باشرت في أغسطس إجراء قضائيًا بحق اثنين من الأشخاص الذين أوقفوا، هما مواطنة كوسوفية تبلغ 28 عامًا، ومواطن مقدوني يبلغ 29 عامًا.

كما باشرت في سبتمبر إجراء قضائيًا بحق مواطن من كوسوفو يبلغ 26 عامًا، وشخص آخر يحمل الجنسيتين الكوسوفية والسويسرية ويبلغ من العمر 29 عاما.

ورفضت النيابة العامة إعطاء مزيد من التفاصيل لعدم إعاقة التحقيق.

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