رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة ترامب تنقل فعالياتها التى يشارك فيها الرئيس إلى الواقع الافتراضى أو تؤجلها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، إن جميع فعالياتها التي أُعلنت سابقًا والتي كانت تشمل الرئيس ستنقل إلى الواقع الافتراضي أو تؤجل بعد تأكد إصابته بكورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكرت الحملة في بيان أيضا "أنه تم تأجيل الفعاليات التي أعلنت سابقا بمشاركة أعضاء من أسرة ترامب، بينما يتم النظر في الباقي على أساس كل حالة على حدة".

وقال البيان إن "مايك بنس نائب الرئيس، الذي أكد الفحص خلوه من فيروس كورونا، يعتزم استئناف فعاليات حملته المقررة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ"COVID-19". سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور.. سوف نتجاوز هذا معا!".

موضوعات متعلقة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

«القرضاوي وسيطًا».. تفاصيل العلاقة الوثيقة بين «موزة» وحفيد البنا المغتصب

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر

عبدالدايم ناعية «البرعى»: الثقافة فقدت أحد قياداتها الواعية