رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 33431 إصابة و708 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:39 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
طباعة
أعلنت البرازيل عن تسجليها 33431 إصابة و708 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33431، مقابل 36157 في إحصائية الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 4880523 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 708 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 728 في بيانات الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 145388 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل زفاف الفنان أمير شاهين (صور)

استبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات «النواب» لصدور أحكام نهائية ضده

حقيقة توقع «عائلة سيمبسون» إصابة ترامب بكورونا

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر

عبدالدايم ناعية «البرعى»: الثقافة فقدت أحد قياداتها الواعية