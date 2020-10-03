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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولسونارو يتمنى لترامب الشفاء العاجل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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تمنى الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، "الشفاء" العاجل" لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تزامنا مع توجه الأخير إلى مشفى عسكري، حيث سيتلقى العلاج من فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بولسونارو: "أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا".

وأضاف: "مع الإيمان بالرب، إنهما سيتعافيان قريبا، ولن يؤثر ذلك على إدارة البلاد وحملة إعادة الانتخاب".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا، بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، تعرض للإصابة بفيروس كورونا أيضا في يوليو الماضي.

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