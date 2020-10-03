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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتهم أمريكا فى الأمم المتحدة بالسعى لإعادة العالم إلى «عصر الغاب»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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اتهمت الصين الولايات المتحدة "باختلاق أكاذيب" والسعي لإعادة العالم إلى "عصر الغاب" بعد أن وجهت واشنطن اللوم إلى بكين ووكالات تابعة للأمم المتحدة بقتل ملايين الرضع.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه يأسف للاتهامات التي أطلقتها وزيرة التعليم الامريكية بيتسي ديفوس خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الخميس في ذكرى مؤتمر المرأة التاريخي عام 1995.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم للصحفيين إن أي إكراه للنساء "يتعارض مع ممارساتنا وسياستنا".

وقالت "نحن نولي أولوية قصوى للصحة الجنسية والإنجابية الطوعية والحقوق والإجراءات".

وأضافت "طلبنا مراجعات، في حالة صندوق الأمم المتحدة للسكان، لممارساتنا وإجراءاتنا في دولة الصين، (لكن) الولايات المتحدة لم تقم بزيارة برامجنا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2017 قائلة إنه "يدعم... برنامجًا للإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي". وقالت الأمم المتحدة إن هذا القول غير دقيق.

واتهمت ديفوس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بإخضاع الويجور وأقليات صينية أخرى للإجهاض والتعقيم الجبري وزرع أجهزة لتحديد النسل كرها.

وقال متحدث باسم البعثة الصينية في الأمم المتحدة في نيويورك إن التصريحات "محض اختلاق".

وقال المتحدث "اعتاد بعض الساسة الأمريكيين على الكذب والغش.. إنهم يخلقون بخبث مواجهة سياسية ويقوضون التعاون متعدد الأطراف. الولايات المتحدة التي تسير عكس تيار العصر صارت أكبر مدمر للنظام الدولي القائم وتحاول بكل الطرق إعادة العالم إلى "عصر الغاب".

ووصل التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى نقطة الغليان في الأمم المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا ما يسلط الضوء على مساعي بكين لكسب نفوذ أكبر في تحد لقيادة واشنطن التقليدية.

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