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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقف مشروع قانون لإغاثة شركات الطيران الأمريكية المتضررة من كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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توقف اتفاق إغاثة مقترح يهدف إلى منع شركات الطيران الأمريكية من تنفيذ تخفيضات ضخمة في الوظائف في مجلس النواب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الجمهوريين منعوا النظر في مشروع القانون، لكن هذه الجهود ستستمر لتأمين الإغاثة للصناعة.

وقالت بيلوسي في بيان "منع الجمهوريون مجلس النواب من تقديم الإغاثة العاجلة لعشرات الآلاف من العاملين بشركات الطيران الذين أصبحوا على شفا فقدان سبل عيشهم".

وكانت بيلوسي قد تعهدت في وقت سابق، بدعم إضافي لشركات الطيران المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا، وحثتها على التوقف عن تسريح العمالة.

وقالت الديمقراطية بيلوسي في بيان إن "الإجازات الإجبارية وفصل عمال بشركات الطيران الأمريكية يهدد معيشة عشرات الآلاف ويهدد بتسريع وتيرة الأزمة الاقتصادية المدمرة التي تواجهها أمتنا".

وتابعت "اليوم، أدعو شركات الطيران لتأجيل عمليات الشطب المدمرة للوظائف، حيث يتم إحراز تقدم في الكونجرس بشأن تقديم مساعدة لموظفي شركات الطيران"

وأضافت أن النواب سيقدمون مزيدًا من المساعدة لشركات الطيران عبر "مشروع قانون شامل للمساعدات يتم التفاوض عليه" أو "تشريع مستقل من الحزبين".

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