ترامب يوجه الشكر لكل من ساندوه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه الشكر لكل من دعمه بعد إصابته بفيروس كورونا والإعلان عن قرار نقله للمستشفى احترازيا.ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو ظهر من خلاله لأول مره بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال: "أود أن أشكر كل من دعمني بعد الإعلان عن إصابتي أنا وزوجتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".وأضاف: "أنا ذاهب إلى مركز "والتر ريد"، اعتقد أنني أبلي بلاء حسنا وزوجتي أيضًا، شكرًا للجميع ولن أنسى مساندتكم لي.. شكرًا جزيلا".يشار إلى أن ترامب البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن في تغريدة له على "تويتر"، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس وسيبدآن الحجر الصحي.وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من سبعة ملايين أمريكي ووفاة ما لا يقل عن 200 ألف آخرين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.