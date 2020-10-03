رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوجه الشكر لكل من ساندوه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
ترامب
ترامب
منة سالم
طباعة
حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه الشكر لكل من دعمه بعد إصابته بفيروس كورونا والإعلان عن قرار نقله للمستشفى احترازيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو ظهر من خلاله لأول مره بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال: "أود أن أشكر كل من دعمني بعد الإعلان عن إصابتي أنا وزوجتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأضاف: "أنا ذاهب إلى مركز "والتر ريد"، اعتقد أنني أبلي بلاء حسنا وزوجتي أيضًا، شكرًا للجميع ولن أنسى مساندتكم لي.. شكرًا جزيلا".

يشار إلى أن ترامب البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن في تغريدة له على "تويتر"، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس وسيبدآن الحجر الصحي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من سبعة ملايين أمريكي ووفاة ما لا يقل عن 200 ألف آخرين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

استبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات «النواب» لصدور أحكام نهائية ضده

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

نقل ترامب لمركز «والتر ريد» الطبى العسكرى

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

نقل ترامب لمركز «والتر ريد» الطبى العسكرى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر

عبدالدايم ناعية «البرعى»: الثقافة فقدت أحد قياداتها الواعية