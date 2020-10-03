مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب، الذي سينتقل إلى مستشفى عسكري للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.وكان ترامب ذكر في وقت سابق أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من سبعة ملايين أمريكي ووفاة ما لا يقل عن 200 ألف آخرين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.