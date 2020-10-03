الكشف على المشاركين باحتفالات أكتوبر فى محافظة الغربية

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالمشاركة في احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال انتشار الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف على المشاركين بالحفل.وأضاف أن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة حققت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري، مشيرًا الى أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا.