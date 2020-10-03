إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إصابة مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني حالة في صفوف "الريدز" بعد الإسباني تياجو ألكانتارا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أصدر ليفربول بيانا رسميا، قال فيه: "أثبتت الاختبارات إصابة ساديو ماني إصابته بكوفيد 19، وهو يخضع حاليا للعزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة"، متابعا: "ظهرت بعض الأعراض الطفيفة للفيروس على المهاجم السنغالي لكنه يشعر بصحة جيدة بشكل عام".وأضاف بيان ليفربول: "ومع ذلك، كما هو الحال مع تياجو ألكانتارا، فإن نادي ليفربول لكرة القدم يتبع جميع البروتوكولات المتعلقة بـ كوفيد 19 وسيعزل ماني للفترة الزمنية المطلوبة".