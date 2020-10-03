جمهورية قره باج ترحب ببيان بوتين وماكرون وترامب

رحبت وزارة الخارجية في جمهورية قره باج بالبيان الثلاثي المشترك لروسيا وفرنسا والولايات المتحدة التي تترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت خارجية قره باج: "نرحب بالبيان المشترك لرؤساء الدول الثلاث.. الذي يدين بشكل حازم تصعيد العنف في منطقة النزاع بين أذربيجان وقره باج، ويتضمن دعوة لوقف العمليات القتالية فورا".وكان رؤساء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب، قد أصدروا بيانا مشتركا، دعوا فيه لوقف إطلاق النار في قره باج فورا واستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة.يذكر أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والخاصة بتسوية النزاع في قره باج، تم تشكيلها عام 1992، وهي تشمل عددا من الدول برئاسة مشتركة من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.