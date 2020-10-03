سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-10-2020

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-10-2020

يواصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 3-10-2020، حيث سجل سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات في البنوك المصرية العاملة.وبلغ متوسط سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وجاء سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وتباينت أسعار الشراء والبيع فى عدد آخر من البنوك العاملة بمصر، كالتالى:سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وتداول فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما حقق فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ووصل في البنك العربي الإفريقي إلي 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وشهد في البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال في بنك البركة 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الاجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.