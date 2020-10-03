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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يجتمع بقيادات الجبهة الثورية عشية توقيع اتفاق السلام

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
حمدوك
حمدوك
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استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في مدينة جوبا، رئيس "الجبهة الثورية السودانية" (التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة)، الدكتور الهادي إدريس.

ونقل مجلس الوزراء السوداني، في بيان، عن إدريس قوله إن اللقاء كان بغرض المباركة والتهنئة بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام بشكل نهائي اليوم السبت، لافتًا إلى أنه قدم شرحًا لرئيس مجلس الوزراء، حول استعداد "الجبهة الثورية" للتوقيع على اتفاق السلام وتحولها إلى الداخل بكامل قيادتها، للبدء في العمل مع كل القوى السياسية وحكومة الفترة الانتقالية من أجل الاستقرار وتنمية البلاد.

وأوضح أن اللقاء كان وديا وأخويًا، مشيدًا بالاسهامات الكبيرة لرئيس مجلس الوزراء في عملية تحقيق السلام من خلال زياراته المتواصلة لمدينة جوبا، وعمله مع فريق الوفد الحكومي المفاوض.

وأكد حرص "الجبهة الثورية" على تنفيذ اتفاق السلام، الذي سيسهم في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي بالسودان.

وقال إن رئيس الوزراء السوداني، أكد جاهزية الحكومة لاستقبال وفد "الجبهة الثورية" في الخرطوم، والعمل معها.

في غضون ذلك، استقبل حمدوك، في جوبا، مالك عقار رئيس "الحركة الشعبية - شمال – جناح مالك عقار"، الذي أوضح أن اللقاء ناقش عدة قضايا أهمها قضية السلام، الذي سيتم توقيعه اليوم السبت.

وأضاف أن اللقاء تناول مآلات السلام والمتوقع منه، والدفع بإدارة الفترة الانتقالية بدماء جديدة، مشيرا إلى أن اللقاء كان مفيدا ومثمرا.

كما استقبل حمدوك، في جوبا، رئيس "حركة جيش تحرير السودان – جناح مناوي"، مني أركو مناوي، الذي أوضح أن اللقاء تطرق إلى ما بعد توقيع اتفاق السلام وكيفية التعاون من أجل معالجة قضايا السودان بشكل عام.

وأشار إلى أن اللقاء تناول الترتيبات الأمنية ما بعد توقيع اتفاق السلام، وخاصة وضع بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه طرح رؤية بضرورة بقاء "يوناميد" لفترة طويلة للاستفادة من إمكانياتها في إعادة النازحين واللاجئين، وفي الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والتنموية.

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