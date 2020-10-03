سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

حقق فريق سامبدوريا انتصارا ثمينا على مضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب أرتيميو فرانكي في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.وتقدم سامبدوريا في الدقيقة 42 عن طريق فابيو كوالياريلا من ركلة جزاء، ونجح فيورنتينا في إدراك التعادل في الدقيقة 72 عبر اللاعب دوسان فالهوفيتش، وأحرز فاليرو فيري الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83.والفوز هو الأول لسامبدوريا هذا الموسم بعد تلقي خسارتين في الجولتين الاولي والثانية ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط في المركز التاسع،حيث تكبد الخسارة الثانية له هذا الموسم وحقق فوز وحيد.