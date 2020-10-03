رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك يطلع على جهود آلية مراقبة وتقويم السلام فى جنوب السودان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:27 ص
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
طباعة
اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد"، الدكتور عبدالله حمدوك، على تقرير آلية المراقبة والتقويم الذي يرصد سير تطبيق اتفاق السلام المنشط في دولة جنوب السودان، والتي تضطلع بمراقبتها منظمة إيجاد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان - أن حمدوك التقى اليوم في جوبا، مع الرئيس المؤقت لآلية المراقبة والتقويم شارلس تاي.

من جانبه، قال شارلس تاي إن هناك العديد من النجاحات، وبعض التحديات المتمثلة في عدم اكتمال أجهزة الحكم بالرغم من مُضي عامين على بداية تطبيق الاتفاقية.

ووعد رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة "ايجاد"، بالعمل مع "شركاء السودان" والمنظمة، للمساهمة في تذليل الصعاب لمصلحة سلام دولة جنوب السودان.

موضوعات متعلقة

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

«القرضاوي وسيطًا».. تفاصيل العلاقة الوثيقة بين «موزة» وحفيد البنا المغتصب

استبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات «النواب» لصدور أحكام نهائية ضده

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر

عبدالدايم ناعية «البرعى»: الثقافة فقدت أحد قياداتها الواعية