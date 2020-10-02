حظك اليوم.. برج القوس السبت 3 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.