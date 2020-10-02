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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:52 م
الإسكندرية للكتاب
الإسكندرية للكتاب
ايهاب مصطفى
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حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة رقمًا قياسيًا جديدًا من خلال مشاركتها بمعرض الإسكندرية للكتاب المقام فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى بأرض كوته للمعارض بالإسكندرية بعدد من إصدارات الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمي، حيث بلغت مبيعات جناح الهيئة بالمعرض في يوم الافتتاح واليوم الأول 2329 كتاب بإجمالي 24500 جنيه.

تشارك الهيئة في هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التي تتضمن العديد من العناوين الحديثة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا عليها من الجمهور، ومنها «الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية»، لخالد حنفي ضمن سلسلة حكاية مصر، «اللامع» لأبو النصر الطوسي، و«الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى» للدكتور رمضان بسطاويسي، و«التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبو بكر الكلاباذي ضمن سلسلة الفلسفة، «سندباد عصري»، و«حديث السندباد القديم» لحسين فوزى، و«مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية»، و«مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة» لفؤاد دوارة ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، كذلك كتاب «الغثيان» لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب «الفكر المصري في العصر المسيحي» ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل «الذخائر، روائع المسرح العالمى، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلى، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية».

جدير بالذكر أن أسعار الكتب في هذا المعرض تتراوح بين 3.5 و23 جنيه للكتاب.

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