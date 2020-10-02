حظك اليوم.. برج السرطان السبت 3 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك مجبرًا على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط.عاطفيًا: علاقة قديمة تبرز مجددًا بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجددًا.صحيًا: لا تبالغ في كل شيء، بل كن معتدلًا، ولا تدع الآخرين يؤثرون في قراراتك الصائبة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.