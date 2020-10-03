الشرقاوية من أمام المنصة: «نزلنا نؤكد حبنا للرئيس السيسى»

توافد آلاف المواطنين ظهر اليوم على منطقة المنصة بديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، حملوا في أيديهم أعلام مصر احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر.يقول أحمد النبراوي، إن محافظة الشرقية شهدت احتفالًا كبيرًا يليق بنا كمصريين، بحضور نخبة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ ومرشحي مجلس النواب وعدد كبير من المجتمع المدني، وكانت الفرحة والبهجة تعم على كل الحضور، داعمين الرئيس والنظام السياسي.وأضاف محمد السيد، أحد المواطنين: «إحنا قادرين نقضي على من يريد الخراب لمصر، ونزلنا نثبت أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي».وشهدت منصة ديوان عام محافظة الشرقية، إقبالًا من المواطنين من كل مراكز المحافظة، وسط تنظيم على أعلى مستوى.